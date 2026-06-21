В Биробиджане спасатели вызволили голубя, застрявшего в вентиляционной шахте пятиэтажки

В Биробиджане спасателям пришлось выезжать на необычный вызов. Жительница одной из пятиэтажек областного центра обратилась в службу спасения с сообщением о загадочном звуке в вентиляции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, женщина несколько дней слышала в вентиляционной шахте своей квартиры подозрительный шум. Звук явно принадлежал живому существу, но понять, кто именно попал в беду, хозяйка не могла. В итоге она набрала номер спасателей.
Прибывшие на место сотрудники МЧС обследовали вентиляционную трубу и обнаружили там застрявшего голубя. Пернатый пленник был изрядно напуган, но не пострадал. Спасатели аккуратно извлекли птицу из заточения и выпустили на волю. Благодаря бдительности гражданки и оперативным действиям бойцов МЧС жизнь голубя сохранена. В ведомстве отметили, что иногда помощь требуется не только людям, но и братьям нашим меньшим.
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