В Биробиджане спасатели вызволили голубя, застрявшего в вентиляционной шахте пятиэтажки

Прибывшие на место сотрудники МЧС обследовали вентиляционную трубу и обнаружили там застрявшего голубя. Пернатый пленник был изрядно напуган, но не пострадал. Спасатели аккуратно извлекли птицу из заточения и выпустили на волю. Благодаря бдительности гражданки и оперативным действиям бойцов МЧС жизнь голубя сохранена. В ведомстве отметили, что иногда помощь требуется не только людям, но и братьям нашим меньшим.