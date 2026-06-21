Экс-замглавы «ҚазТемірТранс» заявил о коррупции в КТЖ

«Почему “Қазақстан темір жолы” теряет транзитные объемы? Элементарно, это коррупционная составляющая. Один из вице-президентов действующих, который у меня когда-то работал в подчинении, Аскара Мамина человек, 1 млн от 1 млрд отличить не может. Так вот, он обложил “Қазақстан темір жолы” так, что новый президент “Қазақстан темір жолы” ничего не может сделать, потому что от этого обклада, который обложили, да, высоко вверх тянется. Он зато четко знает, что $300 с транзитного контейнера нужно получать кэшем. Напротив “Қазақстан темір жолы” дипгородок. В этом дипгородке они сняли офис, это двухэтажный дом, для того, чтобы хранить деньги. Так он полтора-два года у них наполнился полностью. Вы понимаете, о каких деньгах идет речь? Зато с Талгата Алдыбергенова снимают сейчас семь шкур. Он причем вообще? Он не может пошевелиться», — видео с соответствующим заявлением Капенов разместил в Instagram.