«Социальная няня» помогает волгоградским семьям заботиться о малышах

Больше сотни социальных работников помогают заботиться о детях волгоградским семьям, воспитывающим малышей. Услугу обеспечивают 18 центров социального обслуживания.
Прежде чем приступить к работе, все специалисты прошли обучение и отработали теоретические и практические основы ухода за детьми. С начала 2026 года их услугами жители региона воспользовались больше 7,5 тысячи услуг. Чаще всего — в Тракторозаводском районе областного центра, Калачевском и Ленинском районах.
Бесплатно служба «Социальная няня» работает с многодетными волгоградцами, семьями участников СВО и другими льготными категориями граждан. Работа организована в рамках национального проекта «Семья». Также безвозмездно воспользоваться её услугами могут родители-студенты, жители региона, воспитывающие ребенка-инвалида, пока ему не исполнится три года.
«Специалисты службы могут накормить ребенка, формируют у него первичные навыки самообслуживания, присматривают за ним во время сна, организуют активные и развивающие игры, наблюдают за малышом во время прогулок. Работа выстраивается с учетом возраста и индивидуальных потребностей каждого ребенка», — уточняют в облкомсоцзащиты.
Ранее волгоградский облздрав поделился трогательным видео первой встречи папы с новорожденным сыном.