«Социальная няня» помогает волгоградским семьям заботиться о малышах

Прежде чем приступить к работе, все специалисты прошли обучение и отработали теоретические и практические основы ухода за детьми. С начала 2026 года их услугами жители региона воспользовались больше 7,5 тысячи услуг. Чаще всего — в Тракторозаводском районе областного центра, Калачевском и Ленинском районах.