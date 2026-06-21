Прокуратура Хабаровского края помогла вернуть 930 тысяч рублей, украденных у 15-летнего подростка

В Хабаровском крае прокуратура района имени Полины Осипенко в судебном порядке защитила права несовершеннолетнего, пострадавшего от действий мошенников. Аферисты обманом выманили у 15-летнего мальчика почти миллион рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, проверка началась после обращения местной жительницы. Выяснилось, что в мае 2025 года с подростком связались неизвестные. Они заявили, что мальчика нет в списках на сдачу экзаменов и ему необходимо продиктовать код доступа от кабинета государственных услуг. После этого злоумышленники убедили школьника перевести родительские деньги в размере 930 тысяч рублей на якобы безопасный счёт.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с лица, на счёт которого поступили деньги. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.
Правоохранители в очередной раз призывают родителей провести с детьми беседы о правилах безопасности. Настоящие сотрудники госучреждений никогда не звонят с просьбой диктовать коды из СМС или переводить деньги.
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