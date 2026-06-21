Прокуратура Хабаровского края помогла вернуть 930 тысяч рублей, украденных у 15-летнего подростка

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, проверка началась после обращения местной жительницы. Выяснилось, что в мае 2025 года с подростком связались неизвестные. Они заявили, что мальчика нет в списках на сдачу экзаменов и ему необходимо продиктовать код доступа от кабинета государственных услуг. После этого злоумышленники убедили школьника перевести родительские деньги в размере 930 тысяч рублей на якобы безопасный счёт.