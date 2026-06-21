Авиарейс Нижний Новгород — Сухум задержали почти на сутки

В аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде на 22 часа отложен авиарейс в Сухум. Данные об этом отображаются на онлайн‑табло воздушной гавани.
Лайнер авиакомпании «Икар» планировали отправить в столицу Абхазии в 11:35 в субботу, 20 июня. Но в тот день в нижегородском аэропорту временно действовали ограничительные меры — из‑за этого вылет неоднократно переносили: сперва на вечернее время, а потом и на следующие сутки.
В итоге самолёт отправился в 9:30 21 июня.
Ранее аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и запуск самолетов 19 июня.
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