В Беларуси играют в экстремальный болотный футбол

В 2026 году за победу на торфяных полях боролись 27 команд: энергетики, представители цементной отрасли, Миноблисполкома, СМИ, студенты БНТУ и команда из России. Впервые же соревнования по болотному футболу были организованы в Беларуси 10 лет назад, а 2016-м, а с 2019-го они проходят регулярно.