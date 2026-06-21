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В Беларуси играют в экстремальный болотный футбол

Беларусь вслед за Финляндией популяризирует футбол на торфяных полях.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси зрелищный, экстремальный и непредсказуемый торфяной или болотный футбол набирает популярность. В Пуховичском районе под Минском прошел республиканский турнир по этому виду спорта, родоначальником которого была Финляндия, сообщает БелТА.

В 2026 году за победу на торфяных полях боролись 27 команд: энергетики, представители цементной отрасли, Миноблисполкома, СМИ, студенты БНТУ и команда из России. Впервые же соревнования по болотному футболу были организованы в Беларуси 10 лет назад, а 2016-м, а с 2019-го они проходят регулярно.

Торф для Беларуси — одно из национальных достояний, он многие годы остается востребованным и поиски возможностей для его использования не заканчиваются.

Кстати, вот что произошло после катастрофического поражения белоруски Арины Соболенко от Джессики Пегулы в Берлине: «Говорили мне, что нужно больше кричать и прыгать».

А вот о том случае, когда Арина Соболенко разбудила в себе тигрицу.

Мы писали, что Белгидромет предупредил о жаре до +33 градусов в Беларуси.

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