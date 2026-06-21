Красноярские театры получили две «Золотые маски»

В Омске наградили лауреатов главной театральной премии страны «Золотая маска». Две статуэтки увезли в Красноярск — их обладателями стали Музыкальный театр и Театр оперы и балета.
Оперетта «Бой с тенью» режиссера Джеммы Аветисян из Красноярского музыкального театра признана лучшей в своей номинации. Члены жюри не видели постановку вживую — весной спектакль в Москве сорвался из-за массового отравления артистов, но это не повлияло на решение экспертов. Еще одна статуэтка досталась Театру оперы и балета за спектакль «Любить на войне» по произведениям Астафьева, сообщает «7 канал Красноярск».
Для красноярских театров победы на «Золотой маске» становятся традицией. В 2024 году Музыкальный театр получил три награды за рок-оперу «Орел и ворон», в 2025-м режиссер Джемма Аветисян взяла «Золотую маску» за спектакль «Восемь женщин». Региональные постановки, по оценкам экспертов, входят в число самых сильных в России.
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