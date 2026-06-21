Красноярские театры получили две «Золотые маски»

Оперетта «Бой с тенью» режиссера Джеммы Аветисян из Красноярского музыкального театра признана лучшей в своей номинации. Члены жюри не видели постановку вживую — весной спектакль в Москве сорвался из-за массового отравления артистов, но это не повлияло на решение экспертов. Еще одна статуэтка досталась Театру оперы и балета за спектакль «Любить на войне» по произведениям Астафьева, сообщает «7 канал Красноярск».