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В Красноярском крае реконструируют 27 социальных объектов

В Красноярском крае начались работы по ремонту, обновлению и благоустройству социальных учреждений и их территорий. Всего в этом году запланированы.

В Красноярском крае начались работы по ремонту, обновлению и благоустройству социальных учреждений и их территорий. Всего в этом году запланированы работы на 27 объектах по всему региону. В проектах особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан. В 13 учреждениях уже идут строительные работы и капитальные ремонты, на шести территориях подрядчик занят благоустройством. Новые модульные корпуса планируется возвести на территориях дома социального обслуживания «Енисейский» и центра «Тесь» в Минусинском округе. В канском доме социального обслуживания заменят лифт, в «Боготольском» — установят автоматизированную котельную. В рамках нацпроекта «Семья» в Красноярске уже возводят новый жилой корпус на 100 мест для пансионата «Солнечный» и корпус на 150 мест на территории дома «Козульский».