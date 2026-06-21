На Сызранской улице в Санкт-Петербурге реконструировали освещение

Реконструкцию наружного освещения провели на Сызранской улице в Московском районе Санкт-Петербурга при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.
Специалисты установили 38 металлических опор и 83 современных светодиодных светильника. Чтобы снизить уровень визуального шума и открыть вид на историческую застройку, под землей проложили почти 3,3 км кабельных линий.
Ранее улицу освещали 30 натриевых ламп мощностью 250 Вт. Теперь количество источников света выросло почти в три раза, при этом благодаря энергосберегающим технологиям потребление электроэнергии сократилось на 11%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.