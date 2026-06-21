В Тыве пьяный мужчина напал на детей в лагере, пострадали 13 человек

Ночью 21 июня нетрезвый мужчина проник в спальный корпус детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай в Тандинском районе Тывы. По предварительным данным, он избил 13 детей, в том числе 12-летнего мальчика, оттаскал за волосы девочку и устроил погром в помещении.