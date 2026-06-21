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В Тыве пьяный мужчина напал на детей в лагере, пострадали 13 человек

Ночью 21 июня нетрезвый мужчина проник в спальный корпус детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай в Тандинском районе Тывы.

Ночью 21 июня нетрезвый мужчина проник в спальный корпус детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай в Тандинском районе Тывы. По предварительным данным, он избил 13 детей, в том числе 12-летнего мальчика, оттаскал за волосы девочку и устроил погром в помещении.

Сотрудники лагеря обезвредили нападавшего до приезда полиции и передали его правоохранителям, сообщают СМИ. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

СК возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Нападавшим оказался 25-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства и проверят действия должностных лиц лагеря по обеспечению безопасности детей.

Делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

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