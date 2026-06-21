В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП

О состоянии пострадавших в смертельном ДТП в оханском округе сайту perm.aif.ru рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Речь об аварии, которая произошла вечером 20 июня на трассе «Болгары — Юго-Камский — Крылово». Водитель автомобиля «Шкода Йети» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой Исис». В результате ДТП два пассажира «Тойоты» — молодой человек 2005 года рождения и девушка 2009 года рождения — скончались на месте.
Пассажиры «Шкоды» получили травмы различной степени тяжести.
«Всего пострадали шесть мужчин. Пять из них были госпитализированы: трое находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом. Еще один пострадавший от госпитализации отказался», — рассказали сайту perm.aif.ru в краевом минздраве.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.
Напомним, в Ростовской области в ДТП погибли отец и дочь из Прикамья.