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В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП

Травмы различной степени тяжести получили 6 человек.

О состоянии пострадавших в смертельном ДТП в оханском округе сайту perm.aif.ru рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Речь об аварии, которая произошла вечером 20 июня на трассе «Болгары — Юго-Камский — Крылово». Водитель автомобиля «Шкода Йети» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой Исис». В результате ДТП два пассажира «Тойоты» — молодой человек 2005 года рождения и девушка 2009 года рождения — скончались на месте.

Пассажиры «Шкоды» получили травмы различной степени тяжести.

«Всего пострадали шесть мужчин. Пять из них были госпитализированы: трое находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом. Еще один пострадавший от госпитализации отказался», — рассказали сайту perm.aif.ru в краевом минздраве.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, в Ростовской области в ДТП погибли отец и дочь из Прикамья.

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