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Жители Ростовской области 21 июня встретят начало астрономического лета

Это самый длинный световой день в году.

По информации сайта, который посвящён астрономическим прогнозам и явлениям, 21 июня 2026 года жители Ростовской области встретят начало астрономического лета. Именно этот период откроет летнее солнцестояние.

Уточняется, что июньское солнцестояние в Северном полушарии наступит днём 21 июня 2026 года после 11 часов по мск. Это будет самый длинный световой день в году.

Напомним, солнцестояния происходят из-за того, что ось вращения Земли наклонена относительно земной орбиты вокруг Солнца. В это время светило максимально удалено к северу или югу от небесного экватора.