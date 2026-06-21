Жители Ростовской области 21 июня встретят начало астрономического лета

По информации сайта, который посвящён астрономическим прогнозам и явлениям, 21 июня 2026 года жители Ростовской области встретят начало астрономического лета. Именно этот период откроет летнее солнцестояние.
Уточняется, что июньское солнцестояние в Северном полушарии наступит днём 21 июня 2026 года после 11 часов по мск. Это будет самый длинный световой день в году.
Напомним, солнцестояния происходят из-за того, что ось вращения Земли наклонена относительно земной орбиты вокруг Солнца. В это время светило максимально удалено к северу или югу от небесного экватора.