На крымских заправках прекратили продажу топлива за деньги и по талонам

В Крыму прекратили продажу топлива за наличные, по безналичному расчёту и по талонам. Об этом глава республики Сергей Аксёнов сообщил в своём канале на платформе Макс в воскресенье, 21 июня.
Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращён отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц", — говорится в публикации.
По словам Аксёнова, заправлять будут только государственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики. О дальнейших решениях по ситуации с топливом власти сообщат дополнительно.
С конца прошлого года в нескольких регионах России возникают перебои с поставками топлива. Эксперты говорят о кризисе.
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