«Шумбрат» поздоровался и забрал три очка: «Ротор‑2» уступил в Волгограде

Команды начали игру бодро, никто не собирался отсиживаться в обороне. Игра в первом тайме была равной: мордовский клуб старался больше контролировать мяч, но выгоды извлечь не смог. Волгоградцы, напротив, своей активностью вынудили гостей нарушить правила в штрафной площади — сбили Адриана Платона. Сам пострадавший взялся исполнять пенальти (хотя древнейшая футбольная мудрость гласит: на ком заработали пенальти, тому лучше не бить). Платон пробил бесхитростно по центру. Вратарь «Шумбрата» Максим Айсин хоть и завалился в левый угол, но успел скоординироваться и отразить удар правой ногой. Моменты у обеих команд были, но вратари оставили свои ворота в неприкосновенности.