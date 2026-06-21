Предпринимателям Тюменской области расскажут о знаке «Сделано в России»

Предпринимателей Тюменской области приглашают принять участие в вебинаре, на котором расскажут, как получить сертификат «Сделано в России», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Знак качества действует по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Слушателям расскажут, как защитить авторские права в индустрии моды, аудиовизуальном контенте, технологиях, как уберечь свое имя и продукцию от копирования, контрафакта и «серых» схем внутри страны и за ее пределами, как пройти сертификацию «Сделано в России» по направлению «Уникальность» и не только. Спикерами выступят ведущие эксперты Российского экспортного центра и практикующие патентные поверенные. Вебинар состоится 3 июля, зарегистрироваться на него можно по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.