В доме соцобслуживания «Долголетие» в Ельце открыли жилой корпус

Также после капремонта открылся бассейн в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка» поселка Сухоборье. Общая площадь корпуса с бассейном превышает тысячу квадратных метров. Там созданы все условия для занятий плаванием и активного отдыха детей. Для ребят с поражением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра установлены специальный электроподъемник и система динамической подсветки. Они могут безопасно опускаться в воду прямо из кресла-коляски, а мягкая смена цветов снимает тревожность, помогая детям без страха заниматься лечебной физкультурой.