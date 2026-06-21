В доме соцобслуживания «Долголетие» в Ельце открыли жилой корпус

Новый жилой корпус в доме соцобслуживания «Долголетие» в Ельце открыли при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
Пространство рассчитано на 100 мест. В комнатах могут разместиться два человека, дизайн интерьеров оформлен с учетом пожеланий жителей. В корпусе создана безбарьерная среда — санузлы с поручнями и нескользящим покрытием, лоджии с широкими проемами: маломобильные жильцы могут беспрепятственно выезжать на балкон даже на многофункциональной кровати. Особое внимание уделено безопасности: установлены 52 камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки с двусторонней голосовой связью в комнатах, коридорах и зонах приема пищи.
Также после капремонта открылся бассейн в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка» поселка Сухоборье. Общая площадь корпуса с бассейном превышает тысячу квадратных метров. Там созданы все условия для занятий плаванием и активного отдыха детей. Для ребят с поражением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра установлены специальный электроподъемник и система динамической подсветки. Они могут безопасно опускаться в воду прямо из кресла-коляски, а мягкая смена цветов снимает тревожность, помогая детям без страха заниматься лечебной физкультурой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.