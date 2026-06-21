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Как поступить, если директор оскорбляет на работе?

Если грубости были в рабочем чате, сделайте скриншот и обратитесь в прокуратуру по поводу публичного оскорбления.

Если грубости были в рабочем чате, сделайте скриншот и обратитесь в прокуратуру по поводу публичного оскорбления.

Случается, что приходится работать под руководством грубого человека, который не стесняется в выражениях в присутствии других коллег, в том числе, на планёрках. Как в этом случае защитить свои права?

Отвечает юрист Анна Крайнева:

«Если вас оскорбляет начальник на рабочем месте, то с юридической точки зрения такую ситуацию можно расценить как трудовой спор. Вы имеете право обратиться с жалобой в Гострудинспекцию и сослаться на ст. 2 Трудового кодекса “Нарушение права работников на защиту чести и достоинства во время исполнения своих трудовых обязанностей”.

Если грубости были в рабочем чате, сделайте скриншот и обратитесь в прокуратуру по поводу публичного оскорбления (ст. 5.61 КоАП РФ). Вы также можете обратиться и в суд, чтобы взыскать с руководства за причинение морального вреда.

Можно защитить себя и в случае, если вас оскорбляет коллега, только это уже будет гражданско-правовой спор".