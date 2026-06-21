Как поступить, если директор оскорбляет на работе?

«Если вас оскорбляет начальник на рабочем месте, то с юридической точки зрения такую ситуацию можно расценить как трудовой спор. Вы имеете право обратиться с жалобой в Гострудинспекцию и сослаться на ст. 2 Трудового кодекса “Нарушение права работников на защиту чести и достоинства во время исполнения своих трудовых обязанностей”.