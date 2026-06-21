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Губернатор Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником

В региональной системе здравоохранения трудится больше 50 тысяч специалистов.

Источник: Живем в Нижнем

Губернатор Глеб Никитин обратился к нижегородским медикам в связи с их профессиональным праздником.

По словам Глеба Никитина, в нижегородской системе здравоохранения трудится больше 50 тысяч специалистов. Он назвал медиков огромной профессиональной семьей, мощным кадровым и человеческим потенциалом региона.

Особое внимание губернатор уделил впечатляющим результатам в сфере поддержки материнства и детства.

«Успешно развиваются репродуктивные технологии, помогая нижегородским семьям познать радость родительства. За всем этим — ваш труд!» — сказал Глеб Никитин.

Он пожелал медикам крепкого здоровья, энергии, новых профессиональных успехов и больше благодарных пациентов.

Ранее мы писали, что нижегородские ученые исследуют одну из главных причин бесплодия.