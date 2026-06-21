Велотуристы из Подмосковья намотали 440 км по калининградскому побережью и нашли самый живописный маршрут

Опытных путешественников расстроило отсутствие велодорожки там, где она есть на карте. «Хотелось бы качественной инфраструктуры для двухколёсного транспорта в Балтийском лесу и на Балткосе, где велодорожки вовсе не обозначены пока», — заметили туристы.