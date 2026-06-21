«Такую мы еще не видели»: внешности Аллы Пугачевой на фото с дочерью удивились в Сети

Совместные фото советской и российской певицы Аллы Пугачевой с дочерью Кристиной Орбакайте появились на странице студии Nevori в Instagram. На них 77-летняя артистка предстала в весьма необычном образе. Первое, что в нем бросается в глаза, — уложенные в пучок волосы с легким макияжем, но ярко накрашенными губами. Одета знаменитость в брючный костюм с объемным бантом в горох. А Орбакайте на снимках предстала в брючном костюме в полоску с белым бантом. Образ певицы дополнили распущенные волосы.
Отметим, кадры представлены в черно-белом стиле. «Очень стильно! Кристина роскошная, Алла неузнаваема», «Очень эффектно получилось», «Алла Борисовна, новый образ потрясающий», «Костюм на Алле Борисовне просто разрыв», «Такую АБ мы еще не видели», «Не узнать. Очень стильно, но копна рыжих волос — роднее», «Боже, это восторг», — оставили множество комментариев под постом пользователи соцсети.
По данным 24СМИ, Алла Пугачева — живая легенда российской эстрады, народная артистка СССР, композитор, телеведущая. В репертуар знаменитости входят сотни композиций, а дискография насчитывает не один десяток сольных альбомов, общий тираж которых достигает 250 млн экземпляров.
Родилась Пугачева 15 апреля 1949 года в российской столице в семье фронтовиков — мамы Зинаиды Архиповны Одеговой и отца Бориса Михайловича Пугачева. Родители назвали дочь в честь популярной актрисы МХАТа Аллы Тарасовой.
Алла Пугачева стала выступать, еще будучи студенткой, а затем записала первую сольную песню «Робот», которая была представлена в программе «С добрым утром». Дебют сопровождался большим успехом, уже в молодости ее заметили сочинители музыки, которые предлагали сотрудничество.
В начале карьеры знаменитость выступала в составе нескольких групп, а в конце 1976 года Примадонна окончательно решила начать сольную карьеру и устроилась солисткой в Москонцерт.
5 марта 2009 года Пугачева заявила о завершении карьеры и отправилась в прощальный тур «Сны о любви». С того момента певица держит слово и не проводит масштабных выступлений, хотя и записала несколько новых песен.