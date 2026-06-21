«Такую мы еще не видели»: внешности Аллы Пугачевой на фото с дочерью удивились в Сети

Совместные фото советской и российской певицы Аллы Пугачевой с дочерью Кристиной Орбакайте появились на странице студии Nevori в Instagram. На них 77-летняя артистка предстала в весьма необычном образе. Первое, что в нем бросается в глаза, — уложенные в пучок волосы с легким макияжем, но ярко накрашенными губами. Одета знаменитость в брючный костюм с объемным бантом в горох. А Орбакайте на снимках предстала в брючном костюме в полоску с белым бантом. Образ певицы дополнили распущенные волосы.