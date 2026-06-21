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В больнице скорой помощи во Владимире заработала новая операционная

Появление ангиографа особенно актуально для пациентов с сахарным диабетом.

Новая ангиографическая операционная заработала в больнице скорой медицинской помощи города Владимира, что способствует достижению целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области.

Появление ангиографа особенно актуально для пациентов, страдающих сахарным диабетом. С его помощью врачи будут спасать конечности людей, что снизит число инвалидностей. В экстренных случаях в ангиографической операционной можно делать и иные операции. Специалисты уже прошли соответствующее обучение.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.