В больнице скорой помощи во Владимире заработала новая операционная

Новая ангиографическая операционная заработала в больнице скорой медицинской помощи города Владимира, что способствует достижению целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области.
Появление ангиографа особенно актуально для пациентов, страдающих сахарным диабетом. С его помощью врачи будут спасать конечности людей, что снизит число инвалидностей. В экстренных случаях в ангиографической операционной можно делать и иные операции. Специалисты уже прошли соответствующее обучение.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.