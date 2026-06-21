Минздрав: основная задача — доступность качественной медицинской помощи

В России 21 июня 2026 года отмечается День медицинского работника. Сегодня особенно заметно, как далеко шагнула отечественная медицина за последние годы: еще недавно сложнейшие операции делали только в двух-трех федеральных центрах, а сейчас врачи по всей стране проводят вмешательства, которые раньше описывались в учебниках как теоретически возможные. За этим сдвигом — не только модернизация здравоохранения в регионах, но и совместная работа специалистов: талантливых хирургов, анестезиологов, перфузиологов, операционных сестер, реаниматологов, диагностов, инженеров. О том, какие уникальные операции стали реальностью в 2026 году, и кто за ними стоит, — в материале «Газеты.Ru».