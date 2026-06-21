Праздник эвенкийской культуры «Бакалдын-2026» проходит в Якутии

В Нерюнгринском районе Якутии стартовал первый международный праздник эвенкийской культуры «Бакалдын-2026», сообщает «КП — Якутия». Мероприятие приурочено к 100-летию поселка Иенгра.
Праздник начался с обряда встречи Солнца в 3 часа утра. Участники прошли очищение, исполнили хоровод Манчорай и получили красные нити — дары богини Аин-Маин, которые символизируют связь с родом и предками. Церемония открытия была выстроена как театральное представление о богине, соединяющей прошлое, настоящее и будущее эвенкийского рода.
Для гостей подготовили концерты, традиционные обряды и национальные состязания. Организаторы подчеркнули, что праздник стал международным символом единства народов России и связи поколений.
Добавим, эвенки расселены на большой территории России — от Енисея до Охотского моря. Крупнейшие места проживания находятся в Якутии, Хабаровском и Красноярском краях, в Амурской, Иркутской и Сахалинской областях, а также в Республике Бурятия.
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