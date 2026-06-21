Праздник эвенкийской культуры «Бакалдын-2026» проходит в Якутии

Праздник начался с обряда встречи Солнца в 3 часа утра. Участники прошли очищение, исполнили хоровод Манчорай и получили красные нити — дары богини Аин-Маин, которые символизируют связь с родом и предками. Церемония открытия была выстроена как театральное представление о богине, соединяющей прошлое, настоящее и будущее эвенкийского рода.