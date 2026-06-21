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На ул. Емельянова в Калининграде при пожаре спасли человека

В результате пожара никто из людей не пострадал.

Накануне вечером произошел пожар в жилом доме на улице Емельянова в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В квартире на первом этаже загорелись балкон, окна, дверь и бытовые предметы.

Прибывшие на место огнеборцы спасли человека с четвертого этажа и ликвидировали возгорание.

В результате пожара никто из людей не пострадал.

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