На ул. Емельянова в Калининграде при пожаре спасли человека

Накануне вечером произошел пожар в жилом доме на улице Емельянова в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
В квартире на первом этаже загорелись балкон, окна, дверь и бытовые предметы.
Прибывшие на место огнеборцы спасли человека с четвертого этажа и ликвидировали возгорание.
В результате пожара никто из людей не пострадал.
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