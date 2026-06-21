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«Поезд памяти» отправился из Москвы в Брест

«Поезд памяти» отправился с Белорусского вокзала в Москве в Брест.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. «Поезд памяти», посвященный Великой Отечественной войне, отправился с Белорусского вокзала Москвы, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Поезд памяти» отправился в свое пятое путешествие. В проекте «Поезд памяти» принимают участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей — представителями народов республик бывшего СССР, сражавшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. В этом году к ним впервые присоединились школьники из стран антигитлеровской коалиции: США, Великобритании и Франции. Путешествие проходит под общим для всех Знаменем Победы", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что поезд стартовал в субботу в 23:10 с Белорусского вокзала столицы. В 13:00 в воскресенье он прибудет в Брест, где ребята примут участие в памятных мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны. Маршрут «Поезда памяти» пройдет через восемь белорусских городов и пять российских.

Отмечается, что в составе поезда двухэтажные купейные вагоны нового модельного ряда, два вагона-ресторана и вагон-душ.

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