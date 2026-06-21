«Поезд памяти» отправился из Москвы в Брест

«Поезд памяти» отправился в свое пятое путешествие. В проекте «Поезд памяти» принимают участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей — представителями народов республик бывшего СССР, сражавшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. В этом году к ним впервые присоединились школьники из стран антигитлеровской коалиции: США, Великобритании и Франции. Путешествие проходит под общим для всех Знаменем Победы", — говорится в публикации в Telegram-канале.