Жителей края приглашают стать волонтерами на Российско-Китайском форуме

Российско-Китайский форум пройдет с 4 по 6 сентября в Хабаровске. Добровольцами могут стать все желающие, достигшие 16 лет, в том числе «серебряные» волонтеры. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе Добро.рф до 1 июля. «Во время подготовки к мероприятию все волонтеры пройдут специальное обучение, после которого получат уникальный опыт работы на международной площадке. Для добровольцев будет организовано питание в дни работы и предоставлена брендированная униформа, а по итогам каждый волонтер получит благодарственное письмо и верифицированные часы на платформе Добро.рф», — отметили в комитете по делам молодежи правительства края. Добровольцев набирают по трем направлениям — ассистент мероприятия, стойка информации и городской волонтер. В обязанности добровольцев войдут ориентирование участников на площадке, администрирование помещений, навигация и управление потоками посетителей, оказание помощи в поиске санузлов, медпунктов, торговых точек, информирование зрителей о правилах поведения на объекте и работа на информационных стойках.