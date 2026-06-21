В Воронежской области завершился основной этап сдачи ЕГЭ

Выпускники Воронежской области 18 и 19 июня сдавали ЕГЭ по информатике и иностранному языку. Это были завершающие экзамены основного периода, сообщила в своем канале в MAX министр образования региона Наталья Салогубова.
В экзаменах приняли участие 3 257 выпускников. 2 526 ребят отдали предпочтение информатике, ЕГЭ по иностранному языку (раздел «говорение») сдавали 731 человек. На базе общеобразовательных организаций Воронежской области в первый день, 18 июня, работало 60 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), сегодня, 19 июня, — 34 ППЭ.
«Отмечу, что информатика в 2026 году в Воронежской области занимает второе место среди предметов по выбору, 24% от общего количества сдающих, — сообщила Наталья Салогубова. — Интерес к этой дисциплине со стороны ребят не снижается на протяжении уже нескольких последних лет».
Министр также напомнила, что на участие в основном периоде ЕГЭ в Воронежской области в 2026 году зарегистрировались более 11 000 человек, из них почти 10,5 тысяч выпускников текущего года. В кампании было задействовано 77 пунктов проведения экзаменов, из них 65 — на базе образовательных организаций, еще 12 — на дому, а также свыше 4 000 организаторов и других работников ППЭ, сотни экспертов. Мониторинг хода экзаменов на базе ППЭ и в режиме онлайн вели почти 2 000 общественных наблюдателей.
Далее, с 22 по 25 июня, следуют резервные дни, а 8 и 9 июля — дни пересдач. В 2026 году, как и годом ранее, дополнительная попытка сдать ЕГЭ по одному из предметов есть у всех выпускников.