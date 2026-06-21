В Воронежской области завершился основной этап сдачи ЕГЭ

Министр также напомнила, что на участие в основном периоде ЕГЭ в Воронежской области в 2026 году зарегистрировались более 11 000 человек, из них почти 10,5 тысяч выпускников текущего года. В кампании было задействовано 77 пунктов проведения экзаменов, из них 65 — на базе образовательных организаций, еще 12 — на дому, а также свыше 4 000 организаторов и других работников ППЭ, сотни экспертов. Мониторинг хода экзаменов на базе ППЭ и в режиме онлайн вели почти 2 000 общественных наблюдателей.