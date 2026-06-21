В Подольске обновят еще 10 тротуаров

Еще 10 тротуаров в Подольске отремонтируют в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Специалисты обновляют пешеходные зоны на улице Кирова за домами № 37 и 47, между домами № 43 и 45, а также рядом с домом № 59А. Продолжаются работы на улице Высотной напротив дома № 7. Кроме того, новый тротуар обустраивают на Флотском проезде вдоль школы.
Позже работы начнутся еще на нескольких участках. В план благоустройства включен тротуар на улице Бородинской — от остановочного пункта до дома № 12/11 на улице Багратиона. Также обновление ждет территорию рядом с гимназией имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск на улице Революции, 2.
В ведомстве отметили, что новые тротуары уже появились вдоль Подольского краеведческого музея на улице Февральской, на улице Орджоникидзе между домами № 13 и 15, а также на Маштакова между домами № 8 и 13. Работы завершены и на улице Свердлова между домами № 3 и 5А, возле домов № 46, 48 и 48Б на улице Кирова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.