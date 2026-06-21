В Подольске обновят еще 10 тротуаров

В ведомстве отметили, что новые тротуары уже появились вдоль Подольского краеведческого музея на улице Февральской, на улице Орджоникидзе между домами № 13 и 15, а также на Маштакова между домами № 8 и 13. Работы завершены и на улице Свердлова между домами № 3 и 5А, возле домов № 46, 48 и 48Б на улице Кирова.