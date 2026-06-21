Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узоры городецкой и хохломской росписи украсят нижегородскую телебашню 21 июня

Подсветка будет работать с 21:30 до 22:00.

Источник: Живем в Нижнем

Тематическая подсветка загорится на телебашне Нижнего Новгорода в честь Дня народных художественных промыслов. Об этом сообщили в региональном филиале РТРС.

21 июня телебашню украсят узоры балахнинского кружева, казаковской филиграни, чкаловского гипюра, городецкой и хохломской росписи. Оформление дополнит бегущая строка с обозначением праздничной даты. Увидеть иллюминацию жители и гости города смогут с 21:30 до 22:00.

Ранее мы писали, что сегодня в Семенове завершится фестиваль «Золотая хохлома». В первый день мероприятия участников порадовала своим выступлением группа «Моя Мишель».