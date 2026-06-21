Узоры городецкой и хохломской росписи украсят нижегородскую телебашню 21 июня

Тематическая подсветка загорится на телебашне Нижнего Новгорода в честь Дня народных художественных промыслов. Об этом сообщили в региональном филиале РТРС.
21 июня телебашню украсят узоры балахнинского кружева, казаковской филиграни, чкаловского гипюра, городецкой и хохломской росписи. Оформление дополнит бегущая строка с обозначением праздничной даты. Увидеть иллюминацию жители и гости города смогут с 21:30 до 22:00.
Ранее мы писали, что сегодня в Семенове завершится фестиваль «Золотая хохлома». В первый день мероприятия участников порадовала своим выступлением группа «Моя Мишель».