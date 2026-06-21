Тайга, мраморный карьер и ужин от звёздных шефов: как прошёл WD Fest 2026 в Красноярске

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В Красноярске c 6 июня по 25 июля проходит четвертый фестиваль диких ужинов — WD Fest 2026. О том, как первозданная природа встречается с высоким сервисом и изысканной кухней — в фотоподборке «МК в Красноярске».
В Красноярске c 6 июня по 25 июля проходит четвертый фестиваль диких ужинов — WD Fest 2026. О том, как первозданная природа встречается с высоким сервисом и изысканной кухней — в фотоподборке «МК в Красноярске».
В Красноярске c 6 июня по 25 июля проходит четвертый фестиваль диких ужинов — WD Fest 2026. О том, как первозданная природа встречается с высоким сервисом и изысканной кухней — в фотоподборке «МК в Красноярске».