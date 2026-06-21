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«Лежат все наповал»: барсуки атаковали дворы в хуторе под Волгоградом

Жители Новоаннинского района не могут спасти домашнюю птицу.

Жители хутора Рог-Измайловского Краснокоротковского поселения Новоаннинского района Волгоградской области сообщили о нападениях барсуков на домашнюю птицу. В социальных сетях и пабликах местные жители рассказали, что звери пробираются во дворы и сараи, из-за чего некоторые подворья потеряли десятки птиц.

По словам хуторян, барсуки ловят птицу не только на улице, но и проникают в постройки, делая подкопы. После нескольких случаев нападения жители стали закрывать цыплят и утят в сараях, однако это не остановило животных.

«Утром встали управляться — а они лежат все наповал», — рассказали в обращении жители хутора Рог-Измайловского. По их словам, причиной ситуации стали заброшенные дворы и заросли вокруг населенного пункта, где, как считают местные жители, поселились барсуки.

Волгоградцы в своем обращении просят местных властей обратить внимание на проблему и помочь ее решить.

Специалисты советуют при встрече с диким зверем постараться его напугать и не пытаться самостоятельно ловить или убивать животное.

Ранее сообщалось о непогоде, которая ожидается в Волгограде в течение трех дней.