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Глеб Никитин похвалил нижегородскую школьницу за 200 баллов на ЕГЭ

Олеся Ионова из Арзамаса сдала русский язык и химию на 100 баллов.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская выпускница Олеся Ионова из Арзамаса набрала высшие баллы сразу по двум предметам на ЕГЭ — она сдала на 100 баллов русский и химию. За такие результаты школьницу в своих соцсетях похвалил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Увидел в ленте новость, которой искренне обрадовался. Олеся Ионова из Арзамаса набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии. Умница! — поздравил школьницу губернатор.

По словам главы региона, всего в Нижегородской области насчитывается 144 стобалльника. Кроме того, в регионе 10 человек, которые как и Олеся, набрали на экзаменах по 200 баллов — им удалось сдать на высшие баллы сразу два предмета.

— Я безумно рад за всех наших умников и умниц. Нижегородская область невероятно богата талантами! У нас растут по-настоящему увлеченные и трудолюбивые ребята, за которыми будущее, — уверен губернатор.

Напомним, ранее мы писали, что нижегородские выпускники-стобалльники раскрыли секрет своей феноменальной удачи на экзаменах. Как оказалось, многие из них начали готовиться к экзаменам еще несколько лет назад. При этом они старались не забывать и о жизни вне учебы.