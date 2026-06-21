Глеб Никитин похвалил нижегородскую школьницу за 200 баллов на ЕГЭ

Напомним, ранее мы писали, что нижегородские выпускники-стобалльники раскрыли секрет своей феноменальной удачи на экзаменах. Как оказалось, многие из них начали готовиться к экзаменам еще несколько лет назад. При этом они старались не забывать и о жизни вне учебы.