Губернатор Ростовской области поздравил медиков с профессиональным праздником

Глава региона рассказал, что в донском здравоохранении трудятся более 40 тысяч медицинских работников. Поздравляя их с праздником, он отдельно поблагодарил тех, кто работает в зоне спецоперации: оказывает помощь бойцам в госпиталях и заботится о ветеранах.