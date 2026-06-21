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Губернатор Ростовской области поздравил медиков с профессиональным праздником

В донском регионе трудится больше 40 тысяч медицинских работников.

Источник: Комсомольская правда

Донской губернатор Юрий Слюсарь поздравил медработников Дона с профессиональным праздником. Слова благодарности он выразил виновникам торжества в своих соцсетях.

Глава региона рассказал, что в донском здравоохранении трудятся более 40 тысяч медицинских работников. Поздравляя их с праздником, он отдельно поблагодарил тех, кто работает в зоне спецоперации: оказывает помощь бойцам в госпиталях и заботится о ветеранах.

— Вы — отважные, мужественные, милосердные люди.

За несколько дней до праздника отличившиеся представители профессии были награждены медалью «За доблестный труд на благо Донского края», Благодарностями и Благодарственными письмами губернатора Ростовской области, а также получили поощрения победители регионального конкурса «Лучший врач года» 2026 года.

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