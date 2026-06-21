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Два мальчика отстали от тургруппы и потерялись на «Красноярских Столбах»

На территории нацпарка «Красноярские Столбы» спасатели нашли двух подростков, которые отстали от экскурсионной группы.

На территории нацпарка «Красноярские Столбы» спасатели нашли двух подростков, которые отстали от экскурсионной группы. Все произошло 20 июня, когда группа детей в сопровождении взрослых осматривала достопримечательности и выдвигалась к выходу.

Проходя около скалы Дед, старший группы заметил, что двое мальчиков ушли в глубь леса и не вернулись. Самостоятельные поиски результатов не дали, и руководитель обратился к спасателям. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда, которые дежурили на выдвижном посту у центрального входа, оперативно отправились на поиски и вскоре нашли пропавших. Подростков вернули в группу, которая без происшествий дошла до выхода из нацпарка.

Спасатели напоминают посетителям «Столбов» о необходимости следить за детьми во время прогулок. Бдительность взрослых остается главным условием безопасного отдыха на природе.

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