Два мальчика отстали от тургруппы и потерялись на «Красноярских Столбах»

На территории нацпарка «Красноярские Столбы» спасатели нашли двух подростков, которые отстали от экскурсионной группы. Все произошло 20 июня, когда группа детей в сопровождении взрослых осматривала достопримечательности и выдвигалась к выходу.
Проходя около скалы Дед, старший группы заметил, что двое мальчиков ушли в глубь леса и не вернулись. Самостоятельные поиски результатов не дали, и руководитель обратился к спасателям. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда, которые дежурили на выдвижном посту у центрального входа, оперативно отправились на поиски и вскоре нашли пропавших. Подростков вернули в группу, которая без происшествий дошла до выхода из нацпарка.
Спасатели напоминают посетителям «Столбов» о необходимости следить за детьми во время прогулок. Бдительность взрослых остается главным условием безопасного отдыха на природе.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.