Два мальчика отстали от тургруппы и потерялись на «Красноярских Столбах»

Проходя около скалы Дед, старший группы заметил, что двое мальчиков ушли в глубь леса и не вернулись. Самостоятельные поиски результатов не дали, и руководитель обратился к спасателям. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда, которые дежурили на выдвижном посту у центрального входа, оперативно отправились на поиски и вскоре нашли пропавших. Подростков вернули в группу, которая без происшествий дошла до выхода из нацпарка.