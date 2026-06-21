Губернатор Гусев и спикер Думы Матузов поздравили медиков с праздником

"Этот профессиональный праздник находится в числе тех, что имеют общенародное значение. Ведь медики сопровождают каждого человека на протяжении всей жизни, — говорится в сообщении. — Дорогие наши! Сердечно вас поздравляем! В государственной системе здравоохранения Воронежской области сегодня трудятся свыше 48 тысяч человек. Органы власти региона прилагают значительные усилия, нацеленные на повышение качества медицинских услуг и материального достатка персонала. Вместе с вами мы проводим планомерную модернизацию учреждений и оборудования, внедряем лучшие практики диагностики, лечения и взаимоотношений. Год от года растет уровень услуг, предоставляемых и частной медициной.