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Нижегородские врачи спасли карьеру волейболиста из Луганска

Молодой профессиональный спортсмен страдал от регулярного подвывиха голеностопного сустава.

Врачи из Нижнего Новгорода помогли сохранить спортивную карьеру волейболисту из Луганска. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».

Молодой профессиональный спортсмен страдал от регулярного подвывиха голеностопного сустава — такая проблема нередко встречается как у атлетов, так и у обычных людей и серьёзно мешает и тренировкам, и выступлениям.

Решить вопрос помогла операция по методике Artrobrostrom. Примечательно, что в России подобные хирургические вмешательства проводят исключительно в Нижнем Новгороде — именно поэтому спортсмен приехал сюда для лечения, фактически совершив медицинский тур из Луганска в Нижний.

Травматолог Алексей Крупко пояснил суть процедуры: хирурги работают через два миниатюрных прокола, всё происходит под визуальным контролем камеры — так врач чётко видит состояние сустава, может точечно его укрепить, а период восстановления пациента при этом существенно сокращается.

Сейчас спортсмен проходит реабилитацию.

Ранее врачи спасли ходившую три дня с осколком в шее нижегородку.