В Беларуси делают УЗИ рыбе, которая плавала еще во времена динозавров и мамонтов, и вот зачем

По его словам, каждая их рыба чипирована и имеет паспорт — не только внутренний, но и международный. Половая зрелость самки осетра наступает примерно в 8−10 лет, а у отдельных видов и позже. До этого момента специалисты с помощью УЗИ, которое выполняют максимально быстро, чтобы минимизировать стресс у рыбы, получают информацию в том числе о зарождении икры.