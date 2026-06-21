В Беларуси делают УЗИ рыбе, которая плавала еще во времена динозавров и мамонтов, и вот зачем

В Беларуси, на предприятии в Фаниполе, что под Минском, при производстве черной икры используют аппарат УЗИ. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на директора предприятия Владимира Довгялло.
По его словам, каждая их рыба чипирована и имеет паспорт — не только внутренний, но и международный. Половая зрелость самки осетра наступает примерно в 8−10 лет, а у отдельных видов и позже. До этого момента специалисты с помощью УЗИ, которое выполняют максимально быстро, чтобы минимизировать стресс у рыбы, получают информацию в том числе о зарождении икры.
«УЗИ-диагностика позволяет нам, используя измерительные шкалы, понять диаметр икры», — отметил руководитель предприятия и подчеркнул, что белорусская черная икра имеет диаметр икринки 2,5 миллиметра.
Кстати, считается, что осетры являются ровесниками динозавров и мамонтов, эти рыбы плавали в водах Земли еще 200 миллионов лет назад и за прошедшие тысячелетия практически не изменились внешне.
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