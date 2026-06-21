За месяц водолазы подняли более 19 тысяч снарядов с затонувшей у Балтийска немецкой баржи

В Калининградской области завершился очередной этап работ по разминированию акватории моря в районе затонувшей немецкой баржи. За месяц специалисты подняли со дна более 19 тысяч снарядов. Об этом сообщается на сайте регионального УМЧС. Работы по разминированию проводили сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» из Санкт-Петербурга. Специалисты выполнили 396 водолазных спусков общей продолжительностью 355 часов.
Водолазы Центра «Лидер» МЧС России прилетают в Калининградскую область уже седьмой сезон подряд. В составе сводного отряда они очищают акваторию Балтийского моря от взрывоопасных предметов. Для проведения глубоководных спусков и обследования морского дна специалисты привозят с собой современное оборудование и специализированную технику.
В 2025 году обезвредили более 21 тысячи взрывоопасных предметов. Общая масса утилизированных находок времён Второй мировой войны составила 25 тонн 537 килограммов.
Затонувшее в полутора километрах от берега судно обнаружили дайверы-любители в 2009 году. Оно лежит на глубине около 17 метров. Экспедиция МЧС установила, что это немецкая самоходная сухогрузная баржа водоизмещением 1300 тонн.
Судно разорвано на две части и занесено илом и песком. Десятиметровый промежуток между фрагментами покрыт множеством взрывоопасных предметов с сильной коррозией. Ещё больше снарядов размещено в трюмах. В 2022 году директор МКУ «ГО и ЧС» Балтийского округа Евгений Олешкевич заявил, что разминирование может занять 10−15 лет.