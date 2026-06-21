Нижегородца Сергея Корнилова поместили в СИЗО за нарушение запретов

По административной статье суд лишил его прав на год и 11 месяцев, а также оштрафовал на 45 тыс. руб. за отказ от прохождения медосвидетельствования после ДТП. Кроме того, за брань в ресторане Сергея Корнилова привлекли по статье о хулиганстве, назначив 10 суток ареста. Это наказание он уже отбыл.