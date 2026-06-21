Калининградец отдал мошенникам 6 млн рублей за фейковые инвестиции

Злоумышленники связались с ним через мессенджер, представившись сотрудниками инвестиционной платформы.
Мужчине пообещали высокий доход от вложений в биржевые активы. Поверив, он переводил деньги на подконтрольные счета и передавал наличные курьеру. Для убедительности мошенники установили ему на телефон специальное приложение, которое показывало фиктивный рост прибыли. Когда потерпевший попытался вывести средства, аферисты перестали выходить на связь. Общий ущерб составил более 6 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие устанавливает личности причастных.
Это не единичный случай. Только за день 16 июня жители Калининградской области отдали мошенникам более 9,4 млн рублей.