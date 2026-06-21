Калининградец отдал мошенникам 6 млн рублей за фейковые инвестиции

Мужчине пообещали высокий доход от вложений в биржевые активы. Поверив, он переводил деньги на подконтрольные счета и передавал наличные курьеру. Для убедительности мошенники установили ему на телефон специальное приложение, которое показывало фиктивный рост прибыли. Когда потерпевший попытался вывести средства, аферисты перестали выходить на связь. Общий ущерб составил более 6 млн рублей.