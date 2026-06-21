Город без флага и ещё три открытых пляжа: ситуация на калининградском побережье 21 июня

Балтийск: флаги сняты. В эти выходные их решили не поднимать, потому что «люди всё равно заходят в воду». В субботу отдыхающих было много, сегодня на пляжах пока спокойнее. На море штиль, температура воды около +16…+17. Зеленоградск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15. На море лёгкий бриз. Пионерский: зелёный флаг, купаться можно. Вода +17, воздух — до +22. Море спокойное. Светлогорск: красный флаг, купаться нельзя. Вода прогрелась до +15,5…+16. Дует лёгкий ветер, море бежит. Люди заходят в море, несмотря на запрет. Янтарный: жёлтый флаг, купаться можно с осторожностью. Вода +17, ветра нет, на море штиль.