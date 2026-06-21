Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов похвалился собранным урожаем лисичек

— Причиной нашествия комаров в этом году являются погодные условия, — считает доцент кафедры биологии, экологии и методик обучения Мининского университета Юлия Давыдова. — Снежный покров значительной толщины защитил зимующие яйца комаров от морозов, а весной он обеспечил личинок огромным количеством мелких временных водоёмов. Ранняя тёплая весна с температурами, близкими к 30 градусам Цельсия, ускорила развитие личинок — отсюда такой ранний массовый вылет двукрылых.