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Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов похвалился собранным урожаем лисичек

Также он пожаловался на нашествие комаров в лесу.

Источник: Комсомольская правда

Бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов рассказал о своем походе за грибами. По его словам, в лесу его ожидало настоящее нашествие комаров. Снимками собранного урожая грибов он поделился в своих социальных сетях.

— Сходил в лес за лисичками. Это жесть. Комаров миллионы. Без спрея лучше не рисковать, — признался Вадим Булавинов.

Нижегородцы тут же отреагировали на этот пост. Одни восхищались открытием грибного сезона, другие — давали советы о способах приготовления лисичек.

— Обожаю лисички. Их можно заморозить на зимнюю жарку с яичком, — рассказала Лана Лебедева.

— Еще и клещей небось полно. Зато какой улов! — отреагировал Дмитрий Кириллов.

Напомним, ранее нижегородские ученые объяснили причину нашествия мошек и комаров в этом сезоне. По их словам, виной всему погода.

— Причиной нашествия комаров в этом году являются погодные условия, — считает доцент кафедры биологии, экологии и методик обучения Мининского университета Юлия Давыдова. — Снежный покров значительной толщины защитил зимующие яйца комаров от морозов, а весной он обеспечил личинок огромным количеством мелких временных водоёмов. Ранняя тёплая весна с температурами, близкими к 30 градусам Цельсия, ускорила развитие личинок — отсюда такой ранний массовый вылет двукрылых.