Почти два миллиона россиян оформили самозапрет на выпуск сим-карт

Напомним, по новым законами на одного гражданина может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Ключевым нововведением стала возможность проверить количество оформленных на свое имя номеров через портал Госуслуг. За год с запуска сервиса им воспользовались 200 миллионов раз, сообщает телеканал «Саратов 24».