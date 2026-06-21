Почти два миллиона россиян оформили самозапрет на выпуск сим-карт

С 1 сентября 2025 года механизмом самозапрета на выпуск сим-карт воспользовались 1,8 миллиона человек. Услуга доступна через Госуслуги или МФЦ и позволяет обезопасить себя от оформления сим-карт мошенниками.
Напомним, по новым законами на одного гражданина может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Ключевым нововведением стала возможность проверить количество оформленных на свое имя номеров через портал Госуслуг. За год с запуска сервиса им воспользовались 200 миллионов раз, сообщает телеканал «Саратов 24».
По результатам проверок граждане инициировали блокировку почти двух миллионов сим-карт, которые не использовались или были оформлены без их ведома.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эти цифры свидетельствуют о востребованности и эффективности принятых мер. Введенные нормы снижают риск противоправных действий с использованием телефонных номеров.
Фото на главной: pixabay.com.
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