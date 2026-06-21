Дмитрий Кабайло предупредил болельщиков о покупке билетов на матч за Суперкубок

Продажа билетов на матч за Суперкубок России по футболу, который состоится 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, еще не стартовала. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Встреча за трофей пройдет между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Как уточнил министр, дата начала билетной программы будет объявлена Российским футбольным союзом дополнительно на официальном сайте турнира. При этом администрация «Совкомбанк Арены» не осуществляет и не планирует осуществлять продажу билетов на матч.
Дмитрий Кабайло обратился к жителям и гостям региона с просьбой не доверять предложениям о покупке билетов на сторонних ресурсах. Официально приобрести их можно будет только на сайте Суперкубка РФС.
Актуальная информация о старте продаж будет публиковаться в официальных источниках.
Ранее на сайте pravda-nn.ru cообщалось, что Суперкубок России вернётся в Нижний Новгород спустя восемь лет.
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