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Дмитрий Кабайло предупредил болельщиков о покупке билетов на матч за Суперкубок

Официально приобрести их можно будет только на сайте турнира.

Продажа билетов на матч за Суперкубок России по футболу, который состоится 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, еще не стартовала. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Встреча за трофей пройдет между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Как уточнил министр, дата начала билетной программы будет объявлена Российским футбольным союзом дополнительно на официальном сайте турнира. При этом администрация «Совкомбанк Арены» не осуществляет и не планирует осуществлять продажу билетов на матч.

Дмитрий Кабайло обратился к жителям и гостям региона с просьбой не доверять предложениям о покупке билетов на сторонних ресурсах. Официально приобрести их можно будет только на сайте Суперкубка РФС.

Актуальная информация о старте продаж будет публиковаться в официальных источниках.

Ранее на сайте pravda-nn.ru cообщалось, что Суперкубок России вернётся в Нижний Новгород спустя восемь лет.

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