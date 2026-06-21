Резидент ТОР «Белорецк» в Башкирии построит придорожный комплекс за 30 млн

Проект предусматривает строительство круглосуточного кафе, ремесленной пекарни, зоны отдыха, парковки и создание бесплатной сезонной торговой площадки для местных фермеров и ремесленников. Строительство комплекса планируют завершить к середине 2027 года. «Создание современного объекта придорожного сервиса позволит повысить качество обслуживания жителей и гостей республики, а также станет дополнительной площадкой для поддержки местных производителей», — отметил первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.