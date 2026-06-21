Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резидент ТОР «Белорецк» в Башкирии построит придорожный комплекс за 30 млн

Реализовать проект планирует компания «Урал Терра», сообщает правительство РБ.

Источник: Правительство РБ

Минэкономразвития России включило компанию «Урал Терра» в реестр резидентов территории опережающего развития «Белорецк». Инвестор сможет реализовать проект современного комплекса придорожного сервиса с объёмом вложений 30 млн рублей.

Проект предусматривает строительство круглосуточного кафе, ремесленной пекарни, зоны отдыха, парковки и создание бесплатной сезонной торговой площадки для местных фермеров и ремесленников. Строительство комплекса планируют завершить к середине 2027 года. «Создание современного объекта придорожного сервиса позволит повысить качество обслуживания жителей и гостей республики, а также станет дополнительной площадкой для поддержки местных производителей», — отметил первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Напомним, в республике созданы пять территорий опережающего развития: в Белебее, Кумертау, Благовещенске, Нефтекамске и Белорецке. Резиденты получают налоговые льготы и упрощённые условия предоставления земельных участков. В этих моногородах республики проживает более 450 тысяч человек (свыше 11% населения).

Ранее мы писали, что очередной придорожный комплекс также появится около Уфы, в него готовы вложить 100 млн рублей.