Резидент ТОР «Белорецк» в Башкирии построит придорожный комплекс за 30 млн

Минэкономразвития России включило компанию «Урал Терра» в реестр резидентов территории опережающего развития «Белорецк». Инвестор сможет реализовать проект современного комплекса придорожного сервиса с объёмом вложений 30 млн рублей.
Проект предусматривает строительство круглосуточного кафе, ремесленной пекарни, зоны отдыха, парковки и создание бесплатной сезонной торговой площадки для местных фермеров и ремесленников. Строительство комплекса планируют завершить к середине 2027 года. «Создание современного объекта придорожного сервиса позволит повысить качество обслуживания жителей и гостей республики, а также станет дополнительной площадкой для поддержки местных производителей», — отметил первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.
Напомним, в республике созданы пять территорий опережающего развития: в Белебее, Кумертау, Благовещенске, Нефтекамске и Белорецке. Резиденты получают налоговые льготы и упрощённые условия предоставления земельных участков. В этих моногородах республики проживает более 450 тысяч человек (свыше 11% населения).
Ранее мы писали, что очередной придорожный комплекс также появится около Уфы, в него готовы вложить 100 млн рублей.