В Хабаровском крае охоту для КМНС хотят сделать прозрачнее и выгоднее

Отдельно на совещании подняли вопрос низкой доходности пушного промысла. Демешин предложил подумать не только о добыче, но и о переработке внутри края — чтобы шкуры не уходче, но и о переработке внутри края —или сырьём, а превращались в готовую продукцию.