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В Хабаровском крае охоту для КМНС хотят сделать прозрачнее и выгоднее

Начальник управления охотничьего хозяйства Юрий Колпак доложил, что сейчас представители малочисленных народов могут охотиться без разрешений — в объёмах, необходимых для личного потребления.

В Хабаровском крае хотят изменить подход к традиционной охоте коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Губернатор Дмитрий Демешин провёл совещание по управлению охотничьими ресурсами и поручил сделать отрасль прозрачной и более выгодной для КМНС, сообщили в правительстве региона.

Начальник управления охотничьего хозяйства Юрий Колпак доложил, что сейчас представители малочисленных народов могут охотиться без разрешений — в объёмах, необходимых для личного потребления. Но у этой системы есть слабое место: нет полноценного учёта добычи и сезонных ограничений.

Из-за этого, по оценке профильного управления, сложнее контролировать нагрузку на популяции диких животных. Кроме того, добытое мясо и пушнина фактически не могут нормально выходить в легальный оборот — их трудно перевозить и продавать по понятным правилам.

Одним из решений может стать выдача представителям КМНС бесплатных разрешений на добычу. Такие документы должны не ограничить традиционный промысел, а дать возможность учитывать объёмы, перевозить продукцию и законно реализовывать мясо и пушнину.

Отдельно на совещании подняли вопрос низкой доходности пушного промысла. Демешин предложил подумать не только о добыче, но и о переработке внутри края — чтобы шкуры не уходче, но и о переработке внутри края —или сырьём, а превращались в готовую продукцию.

«Почему бы нам не создать собственное производство? Нужно продумать, как увязать промысел и выделку шкур с доставкой в краевой центр, чтобы выпускать готовую продукцию», — сказал Дмитрий Демешин.

По итогам совещания губернатор поручил подготовить план по локализации переработки пушнины и дикого мяса в Хабаровском крае. Идея в том, чтобы традиционная охота давала коренным народам не только право на промысел, но и понятный экономический результат.