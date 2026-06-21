Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крымском районе продолжают откачивать воду у хутора Урма

Под Крымском усилили защиту хутора Урма от подтопления.

Источник: администрация Крымского района

В Крымском районе продолжаются работы по защите хутора Урма от возможного подтопления. Специалисты круглосуточно откачивают воду в окрестностях населенного пункта, чтобы не допустить ее продвижения к жилым домам.

Для обеспечения безопасности жителей на территории были проведены необходимые земляные работы. В ликвидации угрозы задействованы три мощные насосные установки, работающие без перерывов.

Как сообщил глава Киевского сельского поселения Борис Шатун, все мероприятия ведутся в непрерывном режиме, а главной задачей остается предотвращение подтопления жилой застройки.