В Крымском районе продолжают откачивать воду у хутора Урма

В Крымском районе продолжаются работы по защите хутора Урма от возможного подтопления. Специалисты круглосуточно откачивают воду в окрестностях населенного пункта, чтобы не допустить ее продвижения к жилым домам.
Для обеспечения безопасности жителей на территории были проведены необходимые земляные работы. В ликвидации угрозы задействованы три мощные насосные установки, работающие без перерывов.
Как сообщил глава Киевского сельского поселения Борис Шатун, все мероприятия ведутся в непрерывном режиме, а главной задачей остается предотвращение подтопления жилой застройки.