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В Хабаровском крае тушат три лесных пожара на 443 гектарах

Ранее в крае удалось ликвидировать ещё три лесных пожара на общей площади 821 гектар.

В Хабаровском крае продолжают тушить три лесных пожара в Аяно-Майском районе. Огонь прошёл 443 гектара, сообщили в министерстве лесного хозяйства края.

Все действующие очаги находятся далеко от населённых пунктов. По данным ведомства, угрозы для людей, инфраструктуры и объектов экономики сейчас нет.

Ранее в крае удалось ликвидировать ещё три лесных пожара на общей площади 821 гектар. Их причиной стали сухие грозы — один из самых опасных для тайги летних факторов, когда огонь появляется без участия человека и быстро уходит в труднодоступные места.

С 9 июня в Хабаровском крае отменён режим чрезвычайной ситуации в лесах, также снят запрет на их посещение. При этом особый противопожарный режим продолжает действовать.

Жителям по-прежнему нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Места отдыха ежедневно патрулируют специалисты, в том числе с помощью беспилотников.