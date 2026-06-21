Жительница Красноярска потеряла почти пять миллионов рублей на инвестициях

49-летняя жительница Красноярска обратилась в полицию с заявлением о похищении у нее почти 5 млн рублей. Правоохранителям женщина рассказала, что получила в мессенджере предложение от «предпринимателя и финансового аналитика» о дополнительном заработке без особого труда. Незнакомец убедил собеседницу инвестировать средства на криптобирже. Женщина выполняла все инструкции дистанционных мошенников, переводы с банковской карты делала через обменник в мессенджере. Обещанной высокой прибыли потерпевшая так и не дождалась — осталась без денег и с долгами. С конца марта по июнь красноярка отдала лжеаналитикам почти пять миллионов рублей, из которых 4,4 она заняла у родственников, остальные были ее личные накопления и кредиты, — рассказали в региональном главке МВД. В полиции отмечают, что при попытках заработать на инвестировании необходимо: проверять надежность инвестиционных платформ, не покупаться на обещания высокой доходности, избегать переводов через сомнительные обменники, не передавать личные данные и реквизиты банковских карт.