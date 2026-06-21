Нижегородка с уголовным делом из-за путаницы с банковскими картами родила дочь

Напомним, что ситуация получила огласку в мае 2026 года. Девушка на девятом месяце беременности по ошибке расплатилась неименной банковской картой коллеги в аптеке и продуктовом магазине. После выяснения всех обстоятельств деньги были возвращены, однако обвинения с Евгении так и не сняли.