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Нижегородка с уголовным делом из-за путаницы с банковскими картами родила дочь

Ранее ее обвинили в краже 11 тысяч рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородка Евгения Губанова, которая стала фигуранткой дела после случайной оплаты покупок с чужой банковской карты, родила дочь. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Напомним, что ситуация получила огласку в мае 2026 года. Девушка на девятом месяце беременности по ошибке расплатилась неименной банковской картой коллеги в аптеке и продуктовом магазине. После выяснения всех обстоятельств деньги были возвращены, однако обвинения с Евгении так и не сняли.

В Москве ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, поэтому она не могла попасть в нижегородский роддом, с которым был заключен контракт.

Проблему удалось решить после вмешательства Яны Лантратовой. Она обратилась в МВД с просьбой рассмотреть обстоятельства дела и принять решение с учетом принципа гуманизма. В результате девушка смогла уехать в Нижний Новгород.

«Сегодня получила от нее сообщение: “16.06 у меня родилась дочь Василиса”. От всей души поздравляю Евгению! Пусть Василиса растет здоровой и счастливой. И в её жизни будет как можно больше добра и тепла», — написала Яна Лантратова.

Ранее мы писали, что нижегородский омбудсмен Оксана Кислицына вернула за год из плена 50 бойцов.